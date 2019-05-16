Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в постанові Окружного адміністративного суду від 14 травня 2019 року, пише "ЕП".

Так, суд ухвалив зупинити дію постанови Кабміну №226 від 6 березня 2019 року, а саме:

- в частині затвердження підпункту 22 пункту 47 Статуту акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України", згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить обрання та припинення повноважень голови і члена правління;

- а також у частині затвердження підпункту 23 пункту 47 Статуту АК, згідно з яким до виключної компетенції загальних зборів належить ухвалення рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління до набуття чинності рішенням у цій справі.

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Нагадаємо, 21 березня Кабмін вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

У 2016 році уряд ухвалив рішення про передачу управління 100% акцій держави ПАТ "НАК "Нафтогаз України" Кабінету Міністрів.