Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Facebook.

"Два дні тому горе-прокурор Луценко обіцяв мені підозру за справу Манафорта. Сьогодні він оголошує про відкриття кримінальної справи... за отримання хабара у вигляді квартири. Мені вже самому цікаво, куди далі заведе його фантазія. Я повторно закликаю Луценка - негайно вносіть подання до парламенту про зняття з мене депутатської недоторканості. Обирайте самі, в якій справі - щодо Манафорта, щодо квартири, за незаконну критику генпрокурора або його кума і начальника Порошенка", - написав Лещенко, підкресливши, що готовий голосувати за такі подання.

При цьому він нагадав, що історія з квартирою вже закінчилася два роки тому рішенням суду, а також закриттям провадження самою прокуратурою за статтею "відсутність складу злочину".

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"Також я подаю позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі і гідності", - повідомив нардеп і запросив журналістів на брифінг о 16:30 на центральному вході до Верховної Ради.