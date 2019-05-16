Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Самопомочі" в Раді Олег Березюк.

"Станом на 3 тижні тому від штабу Зеленського була інформація, що їхні юристи глибоко вивчають законопроект. У них є вже десятки зауважень і поправок, що є природним", - сказав він.

Березюк наголосив, що ні від одного "якісного експерта" не звучали зауваження на адресу цього законопроекту.

"Закон про президента дуже потрібен самому президенту, тому що без нього всі минулі президенти були знеславлені, бо не мали чітко виписаних повноважень. Наш закон якісний. Там виписані всі обов'язки президента. І якщо він їх порушить, то передбачена процедура покарання - імпічмент", - сказав нардеп.

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При цьому Березюк наполягає, що закон про імпічмент немає сенсу ухвалювати без закону про президента.

"Той, хто говорить, що ухвалить закон про імпічмент, той лукавить. Неможливо провести імпічмент, бо президента нема за що карати, бо його юридичні обов'язки не прописані. Тому закон про імпічмент не може бути ухвалений самостійно без закону про президента", - уточнив Березюк.

Він уточнив, що разом із законами про зміну виборчої системи та скасування депутатської недоторканності, Зеленський також ініціює й ухвалення закону про президента.

"Якщо він турбується про своє майбутнє, то він має виступити з такою ініціативою, щоб його не знеславили, як попередніх президентів", - резюмував Березюк.

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