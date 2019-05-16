НАБУ відзвітувало про розслідування у справі Злочевського, пов'язаного з сім'єю кандидата в президенти США Байдена

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "НАБУ розслідує 2 кримінальні провадження, які мають стосунок до діяльності Міністерства екології та природних ресурсів часів колишньої влади. Обидва кримінальні провадження відкрила Генеральна прокуратура у 2014-2015 рр. Йдеться про видачу спеціальних дозволів на користування надрами та закупівлю коштом держбюджету послуг із дистанційного зондування землі.

Аналіз матеріалів, переданих від ГПУ до НАБУ, засвідчив їхню низьку якість, втрачений час та можливості. Фактично детективи НАБУ були змушені почати збирати ключові докази з нуля. При тому, що з моменту початку розслідування ГПУ у цих справах пройшло від 6 місяців до 1,5 року. Вже під час розслідування детективи НАБУ з’ясували, що чимало оригіналів документів стосовно закупівель в Мінекології, яка теоретично б могла б суттєво допомогти встановити причетність посадовців до зловживань, практично була знищена. А запити до іноземних компетентних органів, без яких неможливо скласти всю картину, навіть не були надіслані до моменту передачі справ до НАБУ.

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Всі ці обставини суттєво ускладнюють збір доказової бази та вимагають більше часу для з’ясування деталей вчинення злочину. Звісно, якісна робота на старті розслідування могла пришвидшити цей процес. Але, з невідомих для НАБУ причин, цього не зробили.

Також НАБУ розслідує провадження за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ГПУ, які не вжили заходів до швидкого, повного та неупередженого розслідування згаданих справ, внаслідок чого втрачено можливість повернення до України незаконно виведених за кордон грошових коштів в сумі 23 млн. доларів США. Зазначене провадження кримінальне розпочато ГПУ у червні 2015 року та в грудні 2015 року передано до Національного бюро.

Що ж це за дві справи, які розслідує НАБУ?

Справа про розкрадання коштів при закупівлі послуг з дистанційного зондування Землі (кримінальне провадження № 42014000000000181)

ГПУ розпочала в березні 2014 року.

Провадження складається з 7 епізодів, у тому числі 2 епізодів, розпочатих у червні 2014 року ГПУ за фактами забезпечення надання екс-міністром екології дозволів на користування надрами ТОВ "Еско-Північ" та ТОВ "Парі", отримання доходу від їхньої діяльності по видобутку вуглеводнів в Україні, який в подальшому легалізував (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України). 30.07.2014 провадження в цій частині слідчі ГПУ закрили на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

У січні 2016 року справу передали до НАБУ.

Детективи розпочали розслідування за півтора року після того, як цим почали займатися слідчі ГПУ, але досить швидко з’ясували, що частини важливих документів стосовно закупівлі послуг з зондування землі вже не існує: вони знищені через завершення терміну зберігання (закупівлю проведено у 2011 році). Тоді ж, у 2016 році САП визначило це розслідування як безперспективне. З того моменту і до березня 2019 року ані заслуховувань із цієї теми, ані вказівок від прокурорів не було.

Тим не менше, детективи продовжували розслідування. З 2016 року вони надіслали понад 20 запитів про міжнародну правову допомогу, оскільки компанія, в якої нібито закупили послуги з дистанційного зондування землі, має австрійську прописку. Крім того, НАБУ ініціювало проведення експертизи об’єкту інтелектуальної власності. На підставі зібраних доказів у жовтні 2018 року детективи направили до САП проект повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю Міністерства екології та природних ресурсів разом із матеріалами досудового розслідування.

Лише за п’ять місяців потому, наприкінці березня 2019 року, детективи отримали від САП зворотній зв’язок щодо необхідності проведення додаткових процесуальних дій.

Справа за фактами можливих зловживань при видачі спеціальних дозволів на користування надрами У 2010-2012 рр. (№ 420140000000001142)

ГПУ відкрила справу у червні 2015 року.

У грудні 2015 року її передали до НАБУ.

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Під час розслідування детективи встановили факти порушень при видачі спеціальних дозволів на видобування природного газу на 5 родовищах: Гуцулівському, Володимировському, Пилипівському та Нікловицькому. Це надавало підстави у кримінальному провадженні через суд домогтися анулювання виданих дозволів, які згодом держава могла б через відкриту процедуру кункурсу запропонувати інвесторам на більш вигідних для держави умовах. При чому зробити це, не чекаючи завершення розслідування у кримінальному провадженні. Проте суд відмовився анулювати видані дозволи нібито через те, що САП порушила терміни звернення з позовними заявами (у січні 2016 року одержано інформацію від обласної ради, у травні 2016 детективи направили до САП відомості про виявлені порушення, в серпні 2016 року САП звернулася з позовами).

В САП вважають цю справу безперспективною і тому ще 01.08.2017 її закривають.

У червні 2018 року слідчий суддя Солом’янського райсуду м.Києва скасовує постанову прокурорів САП про закриття справи. За п'ять місяців потому інший суддя того ж суду виносить рішення, яким зобов’язує детективів у двомісячний термін ухвалити рішення про закінчення досудового розслідування, проте не зазначає – як саме. Від роз’яснень, про що саме йдеться (а за КПК закінчення досудового розслідування може мати різні форми), суддя відмовляється.

Детективи НАБУ з таким рішення суду не погодилися. Останні півтора року вони відстоюють право на розслідування злочину, вчиненого колишніми посадовцями при видачі спецдозволів, дійшовши до Верховного Суду. Але ВС НАБУ не підтримав: відповідне рішення ухвалене судом у квітні 2019 року.

Паралельно з судовим оскарженням детективи звернулися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на дії слідчого судді, Солом’янського райсуду м.Києва, яка ухвалила сумнівне рішення. Скарга перебуває на розгляді ВРП.

У чому складність розслідування цієї справи?

По-перше, багато документів, що стали підставою для прийняття рішення та видачі наказів і спеціальних дозволів на користування надрами (протокольні рішення комісії Державної геологічної служби) знищено.

По-друге, під час розслідування детективи мають з’ясувати, чи призвели дії посадовців, задіяних у видачі згаданих спецдозволів, до матеріальної шкоди державі. Простіше кажучи, слідство має встановити, чи могла держава надати дозволи в 2011 році на вигідніших умовах, ніж вона надала компаніям, афільованим із екс-міністром екології, і якщо могла, але не зробила, то скільки через це втратила. Визначити розмір завданих державі збитків можна лише за результатами експертизи. Це складна і довготривала процедура, яку в Україні спроможні провести одиниці уповноважених інститутів. Один із них НАБУ в такій експертизі відмовив, тож детективи восени 2018 року звернулись до іншої науково-дослідної інституції. Експертиза триває. І скільки триватиме ще — складно сказати. Але її висновки є ключовим елементом доказової бази, на підставі якого можна буде стверджувати про наявність чи відсутність складу злочину.

Крім того, маємо сказати, що у роботі детективів НАБУ є кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГПУ, які не вжили заходів до швидкого, повного та неупередженого розслідування справ за фактом незаконної видачі спецдозволів на користування надрами та послуг із аерокосмічної фотозйомки.

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Деякі факти про цю справу:

Розслідування розпочате ГПУ у червні 2015 року за фактом можливих зловживань співробітниками ГПУ, через які правоохоронці Великої Британії розблокували 23 млн дол США, що були на рахунках компанії, афільованої з колишнім міністром екології. Йдеться про лист від ГПУ, яким засвідчив відсутність претензій до екс-посадовця з боку Генпрокуратури.

Справу передано до НАБУ у січні 2016 року.

Під час розслідування детективи НАБУ провели чимало слідчих дій. Проте одним із ключових елементів доказової бази є позиція самих правоохоронців Великої Британії, адже лише вони можуть прояснити, чи зіграв лист від ГПУ вирішальну роль в розблокуванні 23 млн дол США на рахунках компанії, афільованої з екс-міністром. Проте відповідь НАБУ й досі не отримало.