Україна закликає ОБСЄ розширити санкції через рішення РФ про видачу паспортів в ОРДЛО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Ці виклики (внаслідок рішення РФ щодо видачі російських паспортів громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу – ред.) є дуже серйозними, вони випливають з грубого порушення принципів ОБСЄ та вимагають потужної відповіді держав-учасниць ОБСЄ. Така відповідь може включати невизнання таких паспортів, незаконно виданих Російською Федерацією, а також будь-яких правових дій з цими документами, та розширення обмежувальних заходів щодо посадових осіб та установ, залучених до незаконного надання російського громадянства громадянам України", - заявив він.

Український дипломат зазначив, що видача російських паспортів на окупованих частинах Донбасу може бути використана не лише як привід для легітимізації та розширення російської військової присутності в Україні, а й призведе до переслідування окупаційною владою українців, які не подадуть заявки на російське громадянство.

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"Зростання кількості власників російських паспортів на окупованих РФ частинах Донбасу може бути використане кремлівським режимом, відомим своєю військовою непередбачуваністю, як привід для легітимізації та значного розширення масштабу застосування російської військової сили в Україні. Ми також занепокоєні щодо очікуваного подальшого погіршення ситуації з правами людини на окупованих територіях Донбасу, оскільки російська окупаційна влада вдасться до переслідування громадян, які не подали заявку на російське громадянство", - заявив Прокопчук.

Український дипломат закликав СММ ОБСЄ продовжувати ретельний моніторинг цієї тривожної ситуації та надавати повну і своєчасну звітність Постійній раді ОБСЄ - одному з головних керівних органів Організації.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.