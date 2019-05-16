Убивця десяти українських воїнів може вийти на свободу через рік завдяки "закону Савченко", - 3-й окремий полк СпП

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці 3 полку Сил спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

У повідомленні йдеться: "Сьогодні зраднику і вбивці Бутрименку суд виніс вирок і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт). Засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Офіційний вирок - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

І з огляду на закон "Савченко", вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу вже через 1 рік і 1 місяць.

Ми не дамо вбивці і зраднику уникнути справедливого покарання!!!"

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Нагадаємо, 23 липня 2014 року в районі села Дмитрівка російський зенітно-ракетний комплекс збив два українські штурмовики Су-25. Була інформація, що пілотам вдалося катапультуватися: першого пілота, який травмував ногу, сховала в себе в будинку місцева жителька одного із сіл, другий льотчик переховувався в лісопосадці.

29 липня 2014 року дві групи Тараса Карпи та Кирила Андреєнка під загальним керівництвом підполковника Лисенка вирушили на пошуки пілота збитого Су-25 Юрія Шевцова. Перебуваючи біля села Степанівка Донецької області, на тимчасово непідконтрольній території, українські воїни вступили в бій з ворогом, який мав чисельну перевагу, а також - в озброєнні й техніці.

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Унаслідок бою загинули десять спецпризначенців: підполковник Сергій Лисенко, капітан Кирило Андреєнко, сержант Анатолій Бузуляк, старшина Андрій Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Олексій Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергій Гришин, старший солдат Роман Рикалов, капітан Тарас Карпа.

П'ятеро спецпризначенців потрапили в полон бойовиків.

3-й Окремий полк спеціального призначення записав спогади воїнів, які вижили в тому бою.