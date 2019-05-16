Вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу через рік завдяки "закону Савченко", - спецназ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці 3 полку Сил спеціального призначення імені князя Святслава.

У повідомленні сказано: "Сьогодні зраднику і вбивці Бутрименку суд виніс вирок і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт). Засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Офіційний вирок - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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І з огляду на закон "Савченко", вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу вже через 1 рік і 1 місяць.

Ми не дамо вбивці і зраднику уникнути справедливого покарання!!!"