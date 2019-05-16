НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес

Про це повідомили в штаб-квартирі організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки послом Алехандро Альваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Альваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО", - заявили в Альянсі.
Сьогодні, 16 травня, Верховна Рада прийняла рішення про проведення інавгурації Зеленського в понеділок, 20 травня. За відповідну постанову проголосували 315 народних депутатів.
Коментуючи їхнє рішення, радник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що таким чином парламент вирішив "насолити українському народу" і "створити проблеми для зарубіжних гостей". Сам Зеленський наполягав на проведенні інавгурації в неділю, 19 травня.