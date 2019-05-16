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16.05.19 18:12

НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес

На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес

Про це повідомили в штаб-квартирі організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки послом Алехандро Альваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Альваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО", - заявили в Альянсі.

Сьогодні, 16 травня, Верховна Рада прийняла рішення про проведення інавгурації Зеленського в понеділок, 20 травня. За відповідну постанову проголосували 315 народних депутатів.

Коментуючи їхнє рішення, радник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що таким чином парламент вирішив "насолити українському народу" і "створити проблеми для зарубіжних гостей". Сам Зеленський наполягав на проведенні інавгурації в неділю, 19 травня.

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