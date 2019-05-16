Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко

Таку думку висловив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в інтерв'ю "Апострофу", передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, йому це робити невигідно, тому що він і його партія до майбутніх виборів не готові. По-друге, йому ж вигідно з Верховної Ради робити "боксерську грушу" і пропонувати їй контраверсійні законопроекти, які будуть популярними у людей. Верховна Рада буде їх відхиляти, а він отримає чудовий майданчик для її критики: бачите, цих хлопців обирати не треба, потрібні нові. Тому я не вірю в розпуск Ради", - пояснив він.

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Нардеп зазначив, що Зеленському треба якомога швидше братися до роботи, щоб у нього була можливість показати себе.

"Його навіть критикувати поки нема за що. Жодного кадрового призначення поки немає, жодної жорсткої чи яскравої позиції не заявлено. Тому я за те, щоб президент Зеленський почав керувати країною, виконувати свої обов'язки. А далі плин часу і політика розставлять все на свої місця", - вважає Геращенко.