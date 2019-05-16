Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.05.19 18:22

Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими введення штрафів на нерозмитнені автомобілі на єврономерах відкладається до 24 серпня.

Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, 236 народних депутатів проголосували за законопроект №8371 за основу і в цілому.

Відповідно до законопроекту, в Податковий кодекс внесено технічні зміни, в тому числі відстрочити введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Введення штрафів переноситься з 24 травня на 24 серпня.

Відклавши введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах, Верховна Рада "пішла назустріч людям". Так рішення депутатів прокоментувала голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

"Мені здається, що за ці три місяці встигнуть розмитнити не так вже й багато автомобілів. Але навіть якщо це буде 10 тисяч, то це означає, що ми вкотре прислухалися до людей, які у зв'язку з початком весняно-польових робіт зможуть заробити гроші для розмитнення", - сказала вона.

За словами Южаніної, прийнята сьогодні парламентом відстрочка - остання.

"90 днів - це позитив для людей, і думаю, що бюджету шкоди не принесе. Потрібно до цього спокійно поставитися. А після цього потрібно прибрати будь-яку інформацію про відкладення. Цього не буде", - підкреслила депутат.

Нагадаємо, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100