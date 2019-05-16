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16.05.19 18:28

Заступник глави АП Єлісєєв подав у відставку

Заступник глави адміністрації президента (АП) Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Заступник глави АП Єлісєєв подав у відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" в четвер із посиланням на джерело в АП.

За даними видання, поки Єлісєєв лише подав заяву, але співрозмовник висловив упевненість, що її задовольнить ще діючий глава держави. "Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Агентству "Інтерфакс-Україна" не підтвердили і не спростували цю інформацію в АП.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко призначив Єлісєєва заступником глави адміністрації президента 15 липня 2015 року. До того Єлісєєв, кадровий дипломат, упродовж 5 років очолював представництво України в ЄС.

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