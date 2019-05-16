Від початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке;

з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів - поблизу селища Кам'янка;

зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Богданівка;

з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.