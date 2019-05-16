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16.05.19 18:31

Від початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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