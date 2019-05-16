Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні деякі українські ЗМІ опублікували інформацію про "невикористану допомогу ЄС в розмірі 8 млрд євро". Це твердження помилково приписали Хгу Мінгареллі, Голові Представництва Європейського Союзу в Україні.

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По суті, на конференції "EU: Future Simple or Future Indefinite", яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок, 15 травня, він сказав, що значну частину коштів, яку виділив Європейський Союз на підтримку реформ в Україні, не використали належним чином.

Про згадану вище цифру в розмірі 8 млрд євро повідомив інший учасник зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Мінгареллі заявляє про невикористання Україною частини допомоги, яка була виділена ЄС.