Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ

Про це на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.НЕТ".

МВФ не проти зниження ціни в Україні, якщо світові ціни на газ знижуються. Однак при підвищенні світових цін, необхідно підвищувати їх і для українців, сказав Люнгман.

Нагадаємо, в середині березня "Нафтогаз" запропонував уряду скасувати регулювання цін на газ для населення. Але прем'єр Володимир Гройсман не схвалив цю пропозицію через "потенційні спекуляції з боку "Нафтогазу".

Читайте також: "Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для населення з травня: на 4% нижче

У квітні Кабмін прийняв постанову, якою дозволив "Нафтогазу" знизити ціну, але не скасував обмеження її підвищення. Таким чином вдалося знизити ціну газу для споживачів у квітні-травні. Уже в червні вона може вирости, але в межах встановленої до кінця року вартості 9717 грн за кубометр.

З 1 травня облгази встановили різні ціни на газ для населення залежно від регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін і "Нафтогаз" мають провести консультації з МВФ щодо зниження ціни на газ, - штаб Зеленського