Реформування "зеленої" енергетики: в Раду внесуть окремий законопроект для розвитку малої генерації, - заявили в УАВЕ

Даний законопроект створить новий горизонт для розвитку саме малої генерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Про це заявили в Українській асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ), яка виступила ініціатором проекту рішення.

Як підкреслюють в УАВЕ, наступним кроком в реформуванні сектору "зеленої" енергетики має стати саме окремий законопроект, що стосуватиметься малої енергогенерації та прибере прогалини в законодавстві для стимулювання розвитку малих об’єктів відновлювальної енергетики.

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Експертне середовище також підтримує цю ініціативу та приєднається до розробки відповідного проекту закону. Про це розповів співзасновник Greencubator, енергоексперт Андрій Зінченко, коментуючи прийнятий закон №8449-д про запуск "зелених" аукціонів та необхідність подальших кроків з реформування вітчизняної енергетики для подолання кризових явищ в ній. "Такий законопроект ми точно будемо подавати як спілка активних споживачів і просьюмерів. За попередніми домовленостями, будемо подавати його разом з УАВЕ", - сказав він.

Експерт також проінформував, що ведеться наразі розмова і про відміну вимоги стосовно облаштування сонячних панелей виключно на об’єктах капітального будівництва. "Є набагато кращі способи боротьби зі "схемщиками", — розказав він, прогнозуючи внесення відповідних змін у вітчизняну нормативно-правову базу.

Водночас, як стало відомо, у Верховній Раді підтримують ідею про внесення окремого законопроекту про розвиток малих ВДЕ. Так, нардеп Юрій Чижмарь наголосив журналістам на необхідності усунути недоліки, що загострилися після прийняття закону №8449-д та приділити окрему увагу розвитку малої енергогенерації з відновлюваних джерел. За його словами, зараз вже започаткована розробка відповідного законопроекту.

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В свою чергу нардеп Лев Підлісецький допустив, що можливо, було б "доцільно додати окрему статтю про малу генерацію в Закон України про альтернативні джерела енергії". Так чи інакше, дискусія з цього приводу вже розпочата, за ініціативи УАВЕ та експертного середовища й нардепів триває робота по підготовці зваженого і збалансованого рішення з внесенням його на розгляд Ради.

Нагадаємо, 25 квітня Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про запуск "зелених" аукціонів в сфері альтернативної енергетики. Відповідно до закону, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії та, окрім ще низки новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% та для вітрових на 10%.