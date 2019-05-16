Розслідування можливої ​​державної зради Замани завершено

Про це повідомив у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, інформує Цензор.НЕТ. Лисенко не називає прізвище Замани, але вказує посаду, яку той обіймав.

"Головна військова прокуратура спільно з СУ ГУ СБ України в Києві та Київській області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом державної зради щодо колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України за ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 КК України", - сказано в повідомленні.

"Підозрюваному і захисникам 16.05.2019 надано доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України", - написав Лисенко.

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Генерал-полковник Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в 2012-2014 роках.

25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в зраді.

Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.

Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.

Сам екс-глава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.

Замані двічі продовжували термін утримання під арештом. Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва від 18 квітня, колишній начальник Генштабу перебуватиме в СІЗО до 17 червня 2019 року.