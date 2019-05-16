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16.05.19 20:28

Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві одного з депутатів Черкаської обласної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно з одним із керівників Держгеокадастру в Черкаській області та депутатом однієї з селищних рад організували протиправний механізм систематичного отримання хабарів від підприємців за сприяння у виділенні в оренду земельних ділянок.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники планували отримати 140 тис. доларів від представника будівельної фірми за виділення 5 гектарів землі в одному з населених пунктів області.

Правоохоронці затримали депутата облради в Черкасах під час одержання чергової частини хабара в розмірі 10 тисяч доларів.

Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ 02

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство щодо інших фігурантів справи.

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