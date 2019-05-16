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16.05.19 20:42

Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв

Президенту України Петрові Порошенку вдалося досягти домовленості про продовження в червні санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Продовження санкцій ніхто не гарантує. Єдине, що можу підтвердити, - завдяки візиту президента до Брюсселя вдалося досягти принципової домовленості, що санкції в червні будуть продовжені. Це санкції ЄС стосовно Росії на наступні півроку, а далі це залежатиме від дипломатії і зовнішньої політики, дипломатичної майстерності та президента, і міністра", - сказав Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів у четвер увечері.

Дипломат також зазначив, що багато чого досягалося завдяки особистій залученості президента в переговори.

"Ви думаєте, що отримання Javelin було просто так? Це особиста домовленість президента з президентом Трампом. Або нещодавно ми отримали бойові дрони від Туреччини - це особисто домовився президент з президентом Ердоганом. Він підготував ці дрони для своєї армії, але оскільки ми сказали, що нам ці дрони вкрай потрібні, він сказав: "Добре. Я партію віддаю вам"", - розповів Єлісєєв.

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