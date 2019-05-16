Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств

У зустрічі взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згеєва і Ігор Габузенко (Ward Howell). Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції і орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці в цій сфері", - зазначив Зеленський.

За словами переможця виборів, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України.

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"Але і тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні і іноземні інвестиції", - вказав Зеленський .

Окрім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти на глав ОДА: професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

"Всі учасники зустрічі підтримали ініціативу Володимира Зеленського, пов'язану з кадровою політикою, і задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного президента", - наголошується в повідомленні прес-служби.

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