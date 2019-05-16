Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин

Про це в ефірі "Громадського" заявив член команди Вакарчука Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже зараз ведуться переговори і є домовленості з близько 10-12 підприємствами, які за українськими мірками можна назвати середньо-великими, але оскільки ці переговори ще в процесі, то ніхто з бізнесу не готовий інвестувати, поки не з'явиться якесь політичне тіло, яке можна підтримати", - зазначив Юрчишин.
Він також запевнив, що серед донорів нової політсили не фігуруватимуть прізвища українських олігархів.
Крім того, за словами Юрчишина, рішення про висунення партії на парламентських виборах було прийнято ще перед першим туром виборів президента, який відбувся 31 березня.
16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". Похід у велику політику музикант і громадський діяч пояснив необхідністю справжніх змін у країні, яких вимагають українці.
Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос".