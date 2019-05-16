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16.05.19 21:20

Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Православна церква України оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск із підписом Філарета.

Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Помісний собор відбувся перед об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект був прийнятий одноголосно.

Перший пункт рішення собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України. Статут про управління УПЦ КП і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.

"Таким чином, вранці 15 грудня 2018 року за рішенням власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України. Першим серед членів Президії поставив свій підпис Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як голова Помісного Собору", - зазначили в ПЦУ.

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Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ 01

Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ 02

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Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) зареєстрована 30 січня 2019 року як релігійний адміністративний центр і центральний виконавчо-розпорядчий орган УПЦ (ПЦУ). Цього ж дня згідно з постановою Помісного Собору УПЦ КП Міністерство культури України скасувало накази про реєстрацію Статуту Київської Патріархії УПЦ КП і Статуту про управління УПЦ КП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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