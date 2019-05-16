Колишній глава Конституційного суду Шевчук пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді

Про це він заявив в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це по суті рейдерське захоплення посади голови Конституційного суду, оскільки були порушені процедури, закони і регламент", — сказав Шевчук.

Екс-суддя пояснив, що голову КС саме як очільника суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку.

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"Мене звільнили як суддю. Зараз є 18 суддів, уже 17, але сподіваюся тимчасово, бо я буду подавати в суд. Голова суду і суддя — це два різні статуси. Звільнити мене як голову за ініціативою суддів неможливо, можна тільки як суддю звільнити за дисциплінарний проступок. Всі звинувачення, які мені висунули, не стосуються мене як судді: я розглядаю справи і все нормально, а стосуються деяких моментів моєї управлінської діяльності. Тобто, висунули звинувачення як голові, а звільнили як суддю", — пояснив Шевчук.

За словами Шевчука, 14 травня він сформував порядок денний, на якому жодних питань про його звільнення не було. Але більшість суддів КС не підтримали порядок денний, тому Шевчук закрив засідання і пішов.

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"Після цього вже заступник мій Олександр Тупицький почав вести спеціальне пленарне засідання за моєї відсутності. І потім, коли вони там щось провели, щоб зафіксувати, хто що підтримує, вони перервали це засідання і перейшли у формат зборів суддів, а потім знову повернули формат спеціального пленарного засідання. Тобто, була така певна вакханалія", - розповів він.

Екс-суддя підкреслив, що "все було неправомірно", починаючи з порядку денного і до засідань.

"Потім вони пішли і проголосували за мою відставку - 12 суддів "за" мою відставку за надуманими звинуваченнями. Процедура була порушена від самого початку. Найголовніший аспект порушення - мене звільнили як суддю. Це безпрецедентний випадок в історії України, тому що я нічого не порушував як суддя", - сказав він.

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.