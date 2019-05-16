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16.05.19 23:13

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

В Одеську область після виконання бойових завдань у районі проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 01

Впродовж шести місяців воїни бригади успішно виконували бойові завдання в районі Маріуполя. З хлібом-сіллю, квітами, піснями, прапорами в супроводі військового оркестру зустрічали захисників представники командування частини, місцевої влади, духовенства, а також рідні і близькі.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 02

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На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 03

"Півроку наш зенітно-ракетний дивізіон виконував завдання в районі проведення ООС, поблизу Маріуполя. Після того, як дивізіон здійснив марш, ми розгорнули бойовий порядок, заступили на бойове чергування і охороняли повітряний простір України в районі міста Маріуполь. Під час бойового чергування постійно проводилися як навчальні, так і бойові тренування, відпрацювання нормативів, виконання обов'язків із захисту мирного неба нашої території, яку ми захищали разом з іншими підрозділами ЗС України та Нацгвардії", - розповів начальник командного пункту зенітно-ракетної бригади майор Андрій Іванов.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 04

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На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 05

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