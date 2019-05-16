"Це нормальна європейська практика", - Єлісєєв підтвердив свій вихід з Адміністрації президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий"

Він сказав, що подав президентові Петру Порошенку прохання про звільнення, коли стала відома дата інавгурації нового глави держави Володимира Зеленського.

"Хочу, як то кажуть, очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика. Я європеєць, багато років працював за кордоном - у Франції, в Нью-Йорку і в Бельгії. Я прихильник європейської демократичної традиції. Прийшла нова команда. Ми не тримаємось за крісла, не тримаємось за владу, ми її спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий викласти на стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - заявив Єлісєєв.

Він стверджує, що співробітники нинішньої адміністрації бажають успіхів тим, хто прийде їм на зміну.

Порошенко призначив Єлісєєва заступником глави АП з питань зовнішньої політики 15 липня 2015 року.

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