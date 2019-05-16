Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ru.

Ситуація з непобудованим дитячим майданчиком у Рязані, на який було виділено 4 мільйони рублів, є "кримінальною", заявив Путін.

На порушення міської влади поскаржилася учасниця форуму Загальноросійського народного фронту. За її словами, в листопаді минулого року районна прокуратура винесла припис міській адміністрації усунути порушення і побудувати в парку канатне містечко і дитячий майданчик, проте влада Рязані проігнорувала цю вимогу. Вона додала, що об'єкт існує лише за документами.

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"Я вже, чесно кажучи, думав, що у нас такого і не буває! Яке нахабство!" - прокоментував ситуацію російський президент.

Історією з дитячим майданчиком зацікавився глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін і доручив регіональному управлінню відомства організувати перевірку.