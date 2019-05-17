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17.05.19 08:52

Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області під час спроби продажу двох гранат затримано місцевого жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 01

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Кальчик Нікольського району шукає покупців на гранати. Чоловік був судимий за майнові злочини і має зв'язки в кримінальному світі.

Поліцейські провели дві оперативні закупівлі, під час яких було вилучено гранати Ф-1. Кожна коштувала тисячу гривень.

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Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 02

Зловмисник призначав покупцям зустріч на вулицях у різних частинах села, товар передавав з рук у руки. Під час останньої угоди чоловіка затримали. Він пояснив, що обидві гранати знайшов на околицях села і сховав.

Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 02

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Триває досудове розслідування.

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Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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