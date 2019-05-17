Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Кальчик Нікольського району шукає покупців на гранати. Чоловік був судимий за майнові злочини і має зв'язки в кримінальному світі.

Поліцейські провели дві оперативні закупівлі, під час яких було вилучено гранати Ф-1. Кожна коштувала тисячу гривень.

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Зловмисник призначав покупцям зустріч на вулицях у різних частинах села, товар передавав з рук у руки. Під час останньої угоди чоловіка затримали. Він пояснив, що обидві гранати знайшов на околицях села і сховав.

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Триває досудове розслідування.

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Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.