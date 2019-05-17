Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков

Про це заявив радник новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У програмі Зеленського чітко зафіксовано, що виборчу систему потрібно змінювати і робити пропорційну систему з відкритими списками. Якщо ми говоримо про мажоритарників, то серед них є різні, "хороші" і "погані", і вони зможуть спокійно існувати за цієї системи і за відкритими списками потрапити в Раду, якщо їм це довірить український виборець", - сказав радник Зеленського.

Говорячи про можливе зниження прохідного бар'єру, Разумков зазначив, що через 5%-й бар'єр у парламенті виходить "закрите акціонерне товариство", і потрапити туди молодій політичній силі неможливо.

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