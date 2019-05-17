Один український воїн загинув, ще одного поранено на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне;
- з мінометів калібру 120 мм - біля населеного пункту Опитне;
- тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке;
- з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів - поблизу селища Кам'янка;
- двічі з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Павлопіль;
- зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Богданівка;
- двічі зі стрілецької зброї - в районі міста Мар'їнка.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:
- з мінометів калібру 120 мм - біля населеного пункту Золоте-4;
- з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Новозванівка.
"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох - поранено.
Від початку поточної доби ворог з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Повідомляється, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає: "На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються".
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.