Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на офіційній сторінці у Facebook.

"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн дол. Зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн дол. для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування"", - йдеться в повідомленні.

Водночас у дипвідомстві наголосили, що "зазначений документ забороняє спрямування коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України".

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Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ.



Також наголошується, що для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.