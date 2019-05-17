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17.05.19 09:48

Солом'янський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід. ФОТОрепортаж

Солом'янський районний суд Києва розглядає обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, якого підозрюють у причетності до розтрати 81 млн гривень під час будівництва житла для військових.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя процесу - Ада Педенко.

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 01

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Аллеров і його захисники присутні на засіданні суду. Адвокати Аллерова - Мороз і Величко. Прокурори - Скибенко та Грищук.

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 02
Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 03

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 04

Аллеров на засіданні суду.

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 05

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 06

Аллеров та його захисники.

Соломянський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід 07

Суддя Педенко.

Фото: Цензор.НЕТ

На цьому засіданні суд має розглянути клопотоння прокуратури про обрання Аллерову запобіжного заходу.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

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