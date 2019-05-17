Солом'янський райсуд Києва обирає Аллерову запобіжний захід. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Суддя процесу - Ада Педенко.

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Аллеров і його захисники присутні на засіданні суду. Адвокати Аллерова - Мороз і Величко. Прокурори - Скибенко та Грищук.





Аллеров на засіданні суду.

Аллеров та його захисники.

Суддя Педенко.

Фото: Цензор.НЕТ

На цьому засіданні суд має розглянути клопотоння прокуратури про обрання Аллерову запобіжного заходу.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.