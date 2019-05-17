"Народний фронт" вийшов з коаліції. ВIДЕО

Про це заявив із трибуни парламенту голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає Цензор.НЕТ.

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"Нові обставини потребують максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція "Народного фронту" заявляє - коаліція, яка була сформована у 2014 році і діяла до сьогодні, виконала свої завдання. За 5 років цей парламент, два склади уряду та українська влада загалом здійснили реформ більше, ніж за попередні два десятиліття. Але це вже історія. Ми заявляємо про вихід із чинної коаліції", - заявив Бурбак.

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