Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відповідно до положень ч.7 ст.83 Конституції України протягом одного місяця від сьогодні, з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути сформована нова коаліція. В зв'язку з цим закликаю представників усіх фракцій і груп почати консультації з питання формування нової коаліції", - сказав Парубій на ранковому пленарному засіданні парламенту в п'ятницю після того, як оголосив про припинення діяльності колишньої коаліції.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщина"(всього у складі було 302 депутати).

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Пізніше фракції "Самопоміч", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.