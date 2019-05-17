Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс. Місцеві жителі, які бажають отримати друге громадянство, масово висловлюють невдоволення крайньою забюрократизованістю "спрощеного" процесу, необхідністю попередньо отримати "паспорти ЛНР/ДНР", а також витрачати велику кількість часу для отримання різних довідок і нотаріально засвідчених копій українських документів, необхідних для отримання паспортів РФ, до того ж, всі ці послуги - платні", - написав він.

За словами Тимчука, особливе невдоволення висловлюють т.зв. "ветерани ополчення", які брали активну участь у бойових діях проти України, а тепер змушені також вистоювати величезні черги для отримання російського паспорта.

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"Одночасно з'явилася чимала кількість "посередників", які роблять на отриманні паспортів РФ свій "бізнес" - за додаткову плату вони беруться не тільки прискорити процес отримання паспорта РФ, але і прописати родичів "клієнтів" з неокупованої території в ОРДЛО і "допомогти "оформити" паспорт ЛНР/ДНР", що необхідно для отримання паспорта громадянина Росії", - додав керівник групи ІС.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.



