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17.05.19 10:50

Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів "спрощеним" процесом

Жителі окупованих районів Донбасу, які бажають мати паспорт РФ, масово висловлюють невдоволення бюрократичністю отримання другого громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп, керівник групи ІС Дмитро Тимчук.

"Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс. Місцеві жителі, які бажають отримати друге громадянство, масово висловлюють невдоволення крайньою забюрократизованістю "спрощеного" процесу, необхідністю попередньо отримати "паспорти ЛНР/ДНР", а також витрачати велику кількість часу для отримання різних довідок і нотаріально засвідчених копій українських документів, необхідних для отримання паспортів РФ, до того ж, всі ці послуги - платні", - написав він.

За словами Тимчука, особливе невдоволення висловлюють т.зв. "ветерани ополчення", які брали активну участь у бойових діях проти України, а тепер змушені також вистоювати величезні черги для отримання російського паспорта.

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"Одночасно з'явилася чимала кількість "посередників", які роблять на отриманні паспортів РФ свій "бізнес" - за додаткову плату вони беруться не тільки прискорити процес отримання паспорта РФ, але і прописати родичів "клієнтів" з неокупованої території в ОРДЛО і "допомогти "оформити" паспорт ЛНР/ДНР", що необхідно для отримання паспорта громадянина Росії", - додав керівник групи ІС.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів спрощеним процесом 01
Видача паспортів громадян РФ в ОРДЛО перетворилася на фарс, - Тимчук розповів про невдоволення місцевих жителів спрощеним процесом 02

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