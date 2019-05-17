Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що український парламент і український уряд працюватимуть до наступних парламентських виборів", - сказав він, виступаючи з трибуни Верховної Ради в п'ятницю. Гройсман закликав: "Давайте з вами, спільно з новообраним президентом, весь український парламент визначимо той порядок денний, який нас об'єднує".

Також Гройсман подякував парламентській коаліції та окремо лідеру "Народного фронту" Арсенію Яценюку: "В тих умовах, в яких опинилася країна у 2014 році, треба мати сильну волю і дух для того, щоби взяти на себе відповідальність у найскладніші часи. Більше того, врятувати країну від багатьох викликів, які ставили на межу взагалі існування України. Можливо, він за це заплатив високу ціну. Але він зробив усе як державний діяч, щоби сьогодні в Україні була стабільність і закладена основа для подальшого розвитку. Тому дякую, Арсенію, за все".

Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

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Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.