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17.05.19 11:01

"Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Парламентська фракція "Самопомочі" не вважає за можливе брати участь у формуванні нової коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді VIII скликання.

"Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, делегована на цю посаду фракцією "Самопомочі".

""Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки - показали свою нездатність. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявили Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

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Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

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Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

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