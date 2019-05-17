"Ці люди кращими не стали", - Сироїд заявила, що "Самопоміч" не братиме участі у формуванні нової коаліції

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, делегована на цю посаду фракцією "Самопомочі".

""Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки - показали свою нездатність. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - заявили Сироїд журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада і Кабмін працюватимуть до наступних парламентських виборів, - Гройсман

Нагадаємо, згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубій закликав почати консультації щодо створення нової коаліції в Раді

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.