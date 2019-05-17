У ботсаду Києва та на Лисій горі знайшли боєприпаси часів Другої світової

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС у м.Києві.

"16 травня на вул. Тимирязівській, 1, у Печерському районі столиці на території Національного ботанічного саду ім. Гришка виявлено артилерійський снаряд Д-75. На вул. Златоустівській, 27, у Шевченківському районі столиці на території будівельного майданчика виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм. Крім того, в урочищі "Лиса гора", що в Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено гранату Ф-1. Усі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

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Зазначається, що загалом від початку року на території м.Києва було вилучено і знищено 492 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.