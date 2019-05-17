Вихід "Народного фронту" з коаліції - це їхнє право, - Герасимов

Про це заявив журналістам глава фракції БПП Артур Герасимов, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Це рішення "Народного фронту", це право "Народного фронту". Головне - все має відбуватися в чіткій відповідності до законодавства та Конституції. Що стосується фракції БПП, то своїм головним завданням ми бачимо забезпечення незворотного курсу в НАТО, європейський вектор розвитку, курс України на реформи і захист України від агресора", - заявив Герасимов, після чого відмовився відповідати на уточнювальні запитання журналістів.

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Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.