Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах нового генсека

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Усі країни-члени повинні мати право брати участь на рівних засадах у Комітеті міністрів і Парламентській асамблеї – двох статутних органах Ради Європи", - йдеться у рішенні.

Водночас, як нагадали міністри, одним із фундаментальних зобов’язань країн-членів є сплата внесків до бюджету РЄ.

Глави МЗС також заявили, що вони б вітали той факт, якщо усі країни-члени зможуть взяти участь у сесії ПАРЄ у червні, відзначаючи важливість виборів генерального секретаря Ради Європи і суддів Європейського суду з прав людини.

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Міністр також підкреслили важливість посилення координації у діях КМРЄ і ПАРЄ задля "зміцнення спроможності Організації ефективніше реагувати на ситуації, коли країна-член порушує свої статутні зобов'язання або не дотримується стандартів, фундаментальних принципів та цінностей Ради Європи".

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.