Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк

Про це заявив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інститутів Світового банку, Джейсон Палмер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тоді можна буде забути про міжнародні фінансові інститути в Україні", - сказав Палмер.

Водночас він зазначив, що наслідки такого рішення будуть вкрай негативними, і висловив сумнів, що суди можуть ухвалити подібне рішення.

"Це буде настільки болючий сигнал для інвесторів, що навряд чи це станеться", - додав Палмер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку"

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

23 квітня судді колегії Окружного адміністративного суду Києва, яка ухвалила рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність, а також до голів ГПУ та ДБР із заявами про вчинення кримінального правопорушення. Судді просили почати досудове розслідування щодо глави держави Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор наполягатиме на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасують попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.