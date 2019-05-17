У Луценка немає претензій до Байденів і Бурисми, - Bloomberg

Про це Луценко заявив виданню Bloomberg, повідомляють "Українські Новини".

Питання стосується дипломатичних дій Байдена, коли його син, Хантер Байден, перебував у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України. Коли був віце-президентом США, Байден-старший підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році, яка, зокрема, містила заклик до відставки колишнього Генпрокурора країни Віктора Шокіна, пише видання.

У свою чергу Луценко заявив, що ні Хантер Байден, ні Burisma зараз не є об'єктом розслідування. "Я не хочу, щоб Україна знову стала суб'єктом президентських виборів у США. Хантер Байден не порушував ніяких українських законів - принаймні наразі ми не бачимо жодних порушень", - зазначив Генпрокурор України.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані заявляв, що у Джо Байдена виник конфлікт інтересів, коли він спілкувався з українськими чиновниками щодо боротьби з корупцією.

У березні 2016 року Байден нібито поставив ультиматум: Україна не отримає мільярд доларів США у вигляді гарантій за кредитами, якщо не впорається з корупцією і не звільнить генерального прокурора Віктора Шокіна.

Луценко сказав Bloomberg, що зустрічався з Джуліані в січні цього року.

Генеральний прокурор підкреслив, що нинішнє розслідування "жодним чином" не стосується Burisma.

"Усі справи проти Burisma були закриті. Я не бачу правопорушень серед іноземців, які працювали на Burisma в Україні", - сказав Луценко.