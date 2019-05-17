Аваков бере участь у засіданні суду у справі Марківа в Італії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Як повідомили у відомстві, чергове судове засідання у справі несправедливо звинуваченого гвардійця відбудеться сьогодні, 17 травня, в місті Павія (Італія).
Буде допитано свідків захисту: в.о. командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколу Балана та чотирьох співслужбовців-гвардійців Віталія Марківа.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков так само буде присутній у залі суду для того, щоб висловити підтримку нашому військовослужбовцю і надати всі необхідні докази його невинуватості.
"Я впевнений у невинуватості Віталія Марківа і саме тому я сьогодні тут. Попри те, що у нас в Україні припинила існування парламентська коаліція і в понеділок інавгурація Президента України. Для нас це важливо. Це наш солдат і ми його не залишимо. Я з повагою ставлюся до італійського суду, я тут не для того, щоб тиснути, а для того, щоб надати інформацію. І міністерство внутрішніх справ, і міністерство закордонних справ Італії сприяють цьому візиту", - наголосив Аваков.
Нагадаємо, Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 р. за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області.
Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинуватості українського військовослужбовця.