Аваков бере участь у засіданні суду у справі Марківа в Італії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Як повідомили у відомстві, чергове судове засідання у справі несправедливо звинуваченого гвардійця відбудеться сьогодні, 17 травня, в місті Павія (Італія).

Буде допитано свідків захисту: в.о. командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколу Балана та чотирьох співслужбовців-гвардійців Віталія Марківа.

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков так само буде присутній у залі суду для того, щоб висловити підтримку нашому військовослужбовцю і надати всі необхідні докази його невинуватості.

"Я впевнений у невинуватості Віталія Марківа і саме тому я сьогодні тут. Попри те, що у нас в Україні припинила існування парламентська коаліція і в понеділок інавгурація Президента України. Для нас це важливо. Це наш солдат і ми його не залишимо. Я з повагою ставлюся до італійського суду, я тут не для того, щоб тиснути, а для того, щоб надати інформацію. І міністерство внутрішніх справ, і міністерство закордонних справ Італії сприяють цьому візиту", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, Віталія Марківа було затримано в Італії влітку 2017 р. за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області.

Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинуватості українського військовослужбовця.



Фото: сайт МВС