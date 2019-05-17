Депутати, які залишили коаліцію через неприязнь до Порошенка, можуть тепер повернутися в неї, - Тетерук

Про це журналістам сказав перший заступник голови фракції "Народного фронту" Андрій Тетерук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Раніше єдиною причиною виходу з коаліції була особиста позиція проти президента Петра Порошенка. Тепер Порошенко передає свої повноваження Зеленському і я не бачу підстав для того, щоб депутати, які залишили коаліцію, не повернулися в неї", - сказав нардеп.

Також Тетерук упевнений, що "Народний фронт" підтримуватиме ініціативи нового президента, спрямовані на розвиток країни. Зокрема, це стосується питань національної безпеки і зовнішньої політики.

Стосовно долі уряду, Тетерук сказав, що "Народний фронт" пишається міністрами, яких він делегував.

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"Кожен міністр від "Народного фронту" гідно обіймає свою посаду і показує якісну роботу, попри величезну інфохвилю, спрямовану проти репутації "Народного фронту". Саме позиція "Народного фронту" рятувала Україну з 2014 року і до сьогодні. Ми виправдали довіру 2014 року і конвертували її в захист України. Ми готові відзвітувати за кожен свій крок. Цього не може собі дозволити жодна інша політсила", - резюмував нардеп.

Раніше "Народний фронт" вийшов з коаліції, закликавши до переговорів зі створення нової. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції в Раді. Також він оголосив про початок періоду для консультацій щодо створення нової коаліції в Раді.

Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Водночас, варто зазначити, що за нинішніх обставин, навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, оскільки це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів, які мають відбутися наприкінці жовтня 2019 року.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати). Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.