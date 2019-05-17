На інавгурації Зеленського ЄС представлятиме віце-президент Єврокомісії Шефчович

Про це повідомили в п'ятницю в Брюсселі в Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від ЄС буде віце-президент Марош Шефчович", - сказали в Єврокомісії.

Напередодні глава представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі не зміг відповісти журналістам на запитання про те, хто буде представляти ЄС на інавгурації. "Хтось приїде", - сказав він.

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Нагадаємо, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського призначена на 20 травня.

16 травня чинний президент Петро Порошенко створив оргкомітет з проведення інавгурації і підписав указ "Про забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України".

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко назвав створення оргкомітету "ще однією ознакою цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".