Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Про це він заявив російському інформагентству "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.
Пушилін стверджує, що вдалося відновити всю схему операції - від підготовки до реалізації - і з'ясувати, що серед замовників є "високопоставлені громадяни України".
"Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київському режиму підтримку", - заявив Пушилін.
Конкретних прізвищ Пушилін при цьому не назвав, пояснивши це тим, що "затримано ще не всіх причетних.
Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).
У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.
МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".
27 вересня, СБУ опублікувала аудіозапис переговорів між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими. Терористи обговорювали ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.