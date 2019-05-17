Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Про це він заявив російському інформагентству "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Пушилін стверджує, що вдалося відновити всю схему операції - від підготовки до реалізації - і з'ясувати, що серед замовників є "високопоставлені громадяни України".

"Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київському режиму підтримку", - заявив Пушилін.

Конкретних прізвищ Пушилін при цьому не назвав, пояснивши це тим, що "затримано ще не всіх причетних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Були гроші і гарні будинки. Жив на широку ногу, - терорист Бородай про ліквідованого ватажка "ДНР" Захарченка

Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).

У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".

27 вересня, СБУ опублікувала аудіозапис переговорів між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими. Терористи обговорювали ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.