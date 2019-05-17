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17.05.19 13:14

Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що його прибічникам вдалося встановити замовників і виконавців ліквідації екс-ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Терорист Пушилін стверджує, що "слідство" знайшло організаторів ліквідації Захарченка

Про це він заявив російському інформагентству "РИА Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Пушилін стверджує, що вдалося відновити всю схему операції - від підготовки до реалізації - і з'ясувати, що серед замовників є "високопоставлені громадяни України".

"Дуже високопоставлені. Також громадяни інших країн, які надають київському режиму підтримку", - заявив Пушилін.

Конкретних прізвищ Пушилін при цьому не назвав, пояснивши це тим, що "затримано ще не всіх причетних.

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Нагадаємо, 31 серпня у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).

У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".

27 вересня, СБУ опублікувала аудіозапис переговорів між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими. Терористи обговорювали ліквідацію ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

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