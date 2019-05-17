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17.05.19 14:47

Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року

Президент України Петро Порошенко підписав указ про забезпечення умов для запровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).

Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року

Церемонія підписання документа транслювалася в ефірі деяких українських інформаційних телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні у Всесвітній день радіозв'язку, визначений ООН, ми маємо ще одну історичну подію, розуміючи, що зв'язок вже п'ятого покоління запрацює в більшості країн ЄС. Вже зараз він працює і в США, і в Китаї, ми не збираємося відставати", - заявив Порошенко перед підписанням указу.

"Сьогодні я хочу підписати указ президента, яким чітко визначити графік, який дозволить нам запустити зв'язок п'ятого покоління в 2020 році. Це план звільнення частот, це і скоординована з урядом робота, це і необхідні законодавчі ініціативи Верховної Ради. А головне - це можливість отримання абсолютно нових послуг зв'язку для людей", - додав він.

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Порошенко підкреслив, що стандарт 5G - це нові можливості для людей, нові можливості для ІТ-сектору, для уряду, нові надходження в державний бюджет, нові інвестиції в Україну.

"Україна вже точно не відстає. І це головна зміна, що сталася за п'ять років. Україна - серед лідерів, і ми маємо зробити все, щоб у 2020 році стандарт 5G в Україні працював", - наголосив він.

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