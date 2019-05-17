Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року

Церемонія підписання документа транслювалася в ефірі деяких українських інформаційних телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні у Всесвітній день радіозв'язку, визначений ООН, ми маємо ще одну історичну подію, розуміючи, що зв'язок вже п'ятого покоління запрацює в більшості країн ЄС. Вже зараз він працює і в США, і в Китаї, ми не збираємося відставати", - заявив Порошенко перед підписанням указу.

"Сьогодні я хочу підписати указ президента, яким чітко визначити графік, який дозволить нам запустити зв'язок п'ятого покоління в 2020 році. Це план звільнення частот, це і скоординована з урядом робота, це і необхідні законодавчі ініціативи Верховної Ради. А головне - це можливість отримання абсолютно нових послуг зв'язку для людей", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З нинішнього дня в Україні можна міняти мобільного оператора зі збереженням номера

Порошенко підкреслив, що стандарт 5G - це нові можливості для людей, нові можливості для ІТ-сектору, для уряду, нові надходження в державний бюджет, нові інвестиції в Україну.

"Україна вже точно не відстає. І це головна зміна, що сталася за п'ять років. Україна - серед лідерів, і ми маємо зробити все, щоб у 2020 році стандарт 5G в Україні працював", - наголосив він.

Також читайте: Україна може виставити 5G-ліцензії на конкурс у 2020 році, - Омелян