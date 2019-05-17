Ми вирішили, що Росія має залишитися в ПАРЄ, - глава МЗС Німеччини Маас

Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Лента".

"Це хороша новина, що ми домовилися, що Росія має залишитися в Парламентській асамблеї Ради Європи. Тим більше, що це зберігає право мільйонів росіян звернутися до Європейського суду з прав людини", - написав Маас.

Заяву комітету міністрів Ради Європи наступного тижня розгляне Бюро асамблеї. Після цього для повернення Росії знадобиться прийняти поправки про права національних делегацій - тільки в такому випадку РФ зможе взяти участь у літній сесії ПАРЄ.

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Раніше сьогодні Рада Європи дозволила Росії взяти участь у виборах генсека.

Як повідомлялося, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.