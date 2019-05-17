Щоб розпустити Раду, Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію, - журналісти та експерти обговорюють вихід НФ з коаліції

Журналіст Роман Шрайк написав, що вітає рішення "Народного фронту": "Я вважав і вважаю обрання Зеленського рішенням ризикованим. Ще менше мені подобається ідея забезпечити Зеленському бліцкриг, дозволивши по свіжих слідах отримати відсотків 40% на літніх виборах. Про партію "Слуга народу", нагадаю, ми не знаємо нічого, крім назви", передає Цензор.НЕТ.

У своєму Telegram-каналі він нагадав: у Зеленського вже заявили, що той ініціюватиме розпуск парламенту. "Щоправда, як завжди, блиснули компетентністю. Цитую: "Коаліції сьогодні немає, тому що в двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів".

"От тільки в Конституції написано, що не у фракціях, які входять в коаліцію, має бути 226 осіб, а в коаліції, до якої входять фракції, має бути 226 осіб. Тобто, крім членів фракцій коаліції, туди ще хтось може входити. Наприклад, мажоритарники. Цей пункт навіть Конституційний Суд свого часу пояснював", - написав Роман Шрайк.

Після оголошення про розпад коаліції, наголосив журналіст, тепер відлік місяця, по закінченню якого можна розпускати Раду, буде вестися від сьогодні. "Термін закінчиться 16 червня, що значно пізніше юридично коректного дедлайну щодо розпуску - 27 травня (згідно з Конституцією, президент не може розпустити Верховну Раду в останні шість місяців терміну повноважень парламенту"), - пояснив він

"Несподівано потішний і розумний хід від "Народного фронту"", - написав Шрайк.

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Про це пише і народний депутат Мустафа Найєм: "Щоб розпустити Верховну Раду, Володимиру Зеленському так чи інакше доведеться порушити або закони, або Конституцію України".

Водночас політичний аналітик Карл Волох зауважує, що, за його інформацією, Володимир Зеленський "має намір все одно підписати указ про розпуск парламенту відразу після інавгурації": "Принаймні, такий варіант там всерйоз обговорюється". Карл Волох наголосив, що такий крок команди Зеленського може спричинити високий "рівень протистояння - у судах і на вулиці".

Політолог і журналіст Тарас Березовець назвав вихід "Народного фронту" з коаліції: "красивим уроком realpolitik": "Зрозуміло, що Ігор Коломойський тисне Зеленського на дострокові вибори, розуміючи, що в умовах поспіху і плутанини більше шансів умовити новообраного взяти до списку якнайбільше приватівських кадрів. Тільки ставити людей буде Коломойський, а відповідати Зеленський. Ось і вся арифметика".

"Яценюк і НФ дають новому гаранту шанс уникнути ухвалення антиконституційного рішення. Бо жодного законного способу розпустити Раду в нього тепер не залишається ... Поки більше шансів на те, що вибори відбудуться за планом 27 жовтня", - написав Березовець.

Політолог Михайло Басараб також наголосив, що після виходу "Народного фронту" з коаліції Зеленський "позбавлений будь-яких підстав розпустити парламент і узурпувати владу". "Треба дати можливість людям роздивитися цього "слугу" в ділі, хай покаже себе на посаді. А в жовтні на строкових виборах люди все розставлять на свої місця". Пізніше Михайло Басараб додав: "Медведчуківці кажуть, що розпустять Раду через рішення суду. Вони відомі рейдери. Все ж робиться заради того, щоб у наступному скликанні Ради більшість становили "Слуга народу" і Медведчук".

"Що ж, хай спробують. Зеленському варто лише усвідомлювати, що у якийсь Ростов доведеться давати дьору йому, а не тим, хто його штовхає до узурпації влади. Невже хлопець ще не зрозумів, що у великій грі він просто розхідний матеріал", - наголосив він.

Водночас деякі коментатори вважають, що політична доцільність може взяти верх над законом. "Легітимність має два виміри - юридичний та суспільний. У країні, де на процедури систематично дивилися "положительно" (від. рос. слова "положить"), а найчастіше керувалися політичною доцільністю, я б не дивувався нічому", - пише Сергій Щербина.

















