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17.05.19 16:42

Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського

Інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського відвідає президент Литви Даля Грібаускайте.

Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента Литовської республіки.

"Як зазначила глава держави, Україна - дуже близька для нас країна. Литовський народ упродовж багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - сказано на сайті.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Цього ж дня президент Петро Порошенко створив оргкомітет із підготовки інавгурації.

НАТО на церемонії інавгурації Володимира Зеленського представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

Євросоюз представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

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