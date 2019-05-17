Грібаускайте приїде на інавгурацію Зеленського

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента Литовської республіки.

"Як зазначила глава держави, Україна - дуже близька для нас країна. Литовський народ упродовж багатьох десятків років вів боротьбу за свободу, тому дуже добре розуміє і підтримує прагнення українського народу самостійно створювати європейське майбутнє своєї держави, а також рішуче підтримує Україну в захисті свого суверенітету і територіальної цілісності", - сказано на сайті.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Цього ж дня президент Петро Порошенко створив оргкомітет із підготовки інавгурації.

НАТО на церемонії інавгурації Володимира Зеленського представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

Євросоюз представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.