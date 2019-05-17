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17.05.19 16:50

Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Ілля Пономарьов, який, коли був 2014 році депутатом Державної Думи РФ, голосував проти окупації Криму, отримав громадянство України.

Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство

Про це Пономарьов написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України - Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно з державним інтересом. Я сказав йому і хочу повторити тут: це буде означати новий етап мого життя, і є великою честю, і величезною відповідальністю. Буду використовувати новий статус з метою отримання нових іноземних інвестіцій для країни, створення нових робочих місць, збільшення державного бюджету - все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України - це ключ до змін у Росії", - заявив Пономарьов.

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Екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто проголосував проти анексії Криму, Пономарьов отримав українське громадянство 01

Нагадаємо, 1 березня 2014 року президент РФ Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил Російської Федерації на території України до "нормалізації суспільно-політичної обстановки в цій країні". За ратифікацію договору 20 березня в Держдумі проголосували 443 депутата і 1 проти, а за ухвалення відповідного федерального конституційного закону - 445, також при одному проти.

У жовтні 2015 Держдума дала Генеральній прокуратурі згоду на взяття Пономарьова під варту за підозрою в пособництві в розтраті 750 тис. дол. З коштів інноваційного фонду "Сколково". Через рік Держдума позбавила Іллю Пономарьова депутатського мандата за невиконання ним посадових обов'язків.

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