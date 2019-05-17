"Я не громадянин Румунії, це неправда", - нардеп від БПП Грановський. ДОКУМЕНТ

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не громадянин Румунії, це неправда. Я теж бачив цю публікацію про паспорт ще рік тому, і готовий відповісти офіційно. Я офіційно звернувся з листом до влади Румунії, щоб вони дали відповідь. І ось у мене офіційна відповідь, я вам показую документ, робіть скан - Грановський громадянином Румунії не є. В інтернеті все, що хочеш може бути", - зазначив нардеп.

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Зазначимо, деякі ЗМІ раніше повідомляли, що у нардепа Грановського є подвійне громадянство - України та Румунії.

Грановський також запевнив, що не збирається залишати Україну.

"Я не збираюся залишати України і міняти місце проживання. Вважаю, що мене нема за що "наздоганяти" (та й саме слово дивне, звичайно). Я, як мені здається, знайомий з усіма важливими гравцями політичних баталій в Україні, з набувачами різного політичного успіху в цій країні, і знаю, що у цих людей немає до мене претензій. Вони можуть бути або а) у правоохоронців, або б) у тих людей, хто вміє управляти складними політичними ситуаціями. У мене в Україні конфліктів немає", - заявив нардеп.

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